Erzgebirge: Verkehrszeichen auf Insel umgefahren

Drogenvortest bei 46-Jährigem reagiert positiv

Scharfenstein.

Unverletzt hat ein 46-Jähriger einen Unfall bei Scharfenstein überstanden, einem Arzt musste er sich dennoch vorstellen: Ein Drogenvortest bei dem Mann reagierte positiv auf Cannabis. Passiert war Folgendes: Am Sonntagabend war der Mann mit seinem Mercedes-Kleinbus auf der Hopfgartener Straße (S 228) aus Richtung Hopfgarten in Richtung Zschopau unterwegs. Als er dabei nach eigenen Angaben einer Katze auswich, kam der Kleinbus von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Dabei wurden die dort stehenden Verkehrszeichen umgefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Für den Mann folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (bz)