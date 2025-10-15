Erzgebirge: VW prallt gegen Baum

Bei dem Unfall in Borstendorf hatte die Fahrerin Glück im Unglück. Die 23-Jährige zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf. Was war geschehen? Laut Informationen der Polizeidirektion Chemnitz war die 23-jährige Frau mit einem VW gegen 16.15 Uhr auf der Leubsdorfer Straße in Richtung Borstendorf unterwegs. Wie ein Polizeisprecher weiter...