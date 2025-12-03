Erzgebirger dürfen sich auf ein Weihnachtsoratorium ganz besonderer Art freuen

Zschopau
Statt von einem Orchester wird Bachs Meisterwerk in Zschopau von einem außergewöhnlichen Ensemble begleitet. Das entstehende Jazz-Flair wird auch noch in einer anderen Kirche zu erleben sein.
Für Carola Kowal-Jurke hätte die kalte Jahreszeit wahrlich besser beginnen können. „Leider wird es mit der Sanierung unserer Orgel frühestens 2027 losgehen“, sagt die Zschopauer Kantorin, die vor kurzem einen Brief mit dem negativen Bescheid bezüglich der Fördermittel erhielt. Dennoch ist sie zuversichtlich, was die drittälteste...
