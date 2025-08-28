Erzgebirgisches „Weinanbaugebiet“ hat ein neues Prinzenpaar

Zschopau
In Dittmannsdorf, auch bekannt als Klein-Tirol, wachsen tatsächlich einige Weinreben. Unter anderem bei Sabine und Steffen Weißbach, denen nun eine große Ehre zuteil wird.
Cocktails oder Mixery-Getränke sind so gar nicht nach dem Geschmack von Sabine und Steffen Weißbach. „Das ist mehr etwas für die jüngeren Leute“, sagen sie. Zwar genehmige sich der 66-Jährige aus dem Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf in der jetzigen Jahreszeit beim Grillen auch gern mal ein Bier.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.