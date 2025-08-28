Erzgebirgisches „Weinanbaugebiet“ hat ein neues Prinzenpaar

In Dittmannsdorf, auch bekannt als Klein-Tirol, wachsen tatsächlich einige Weinreben. Unter anderem bei Sabine und Steffen Weißbach, denen nun eine große Ehre zuteil wird.

Cocktails oder Mixery-Getränke sind so gar nicht nach dem Geschmack von Sabine und Steffen Weißbach. „Das ist mehr etwas für die jüngeren Leute", sagen sie. Zwar genehmige sich der 66-Jährige aus dem Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf in der jetzigen Jahreszeit beim Grillen auch gern mal ein Bier.