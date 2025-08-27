Exkursion durchs Erzgebirge: Landrat nimmt Straßen unter die Lupe

Zschopau
Straßenbauprojekte im Kreisgebiet: Landrat Rico Anton (CDU) betont die Verantwortung des Landkreises, das Straßennetz auch in schwierigen Zeiten zu pflegen und auszubauen.
Bei einer zweitägigen Exkursion hat sich Landrat Rico Anton (CDU) gemeinsam mit Rico Ott (Abteilungsleiter für Bau, Verkehr und Umwelt) und Andreas Herold (Referatsleiter Straßen) einen Überblick über den Zustand der Kreisstraßen im Kreisgebiet verschafft. Auf der 220 Kilometer langen Tour durch die Region standen abgeschlossene, aktuelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.