„Myaku Myaku“ – das Maskottchen der Expo zieht auf dem Messegelände in Osaka täglich Besucher an.
„Myaku Myaku“ – das Maskottchen der Expo zieht auf dem Messegelände in Osaka täglich Besucher an. Bild: Imago
Zschopau
Expo-Highlight: Sächsische Spezialitäten und Erzgebirgskunst in Japan
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen feiert am 1. Oktober auf der Expo in Osaka einen besonderen Ländertag. Im Deutschen Pavillon wird sächsische Kultur gezeigt. Auch das Erzgebirge ist präsent.

Die Expo in Osaka steuert auf ihr Finale zu. Mehr als 20 Millionen Gäste haben seit April die Weltausstellung besucht – am 13. Oktober schließt sie ihre Tore. Für Sachsen steht am Mittwoch ein Höhepunkt bevor: Im Deutschen Pavillon wird erstmals ein Sächsischer Ländertag gefeiert. Und mittendrin sind auch Akteure aus dem Erzgebirge, die...
