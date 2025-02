Fehlerhafte Konstruktion: Neustart für Sporthallenbau in Grünhainichen

Eine wohlbekannte Firma wird die Arbeit an dem unvollendeten Bau in der Erzgebirgsgemeinde fortsetzen. Warum es auf der Baustelle bald zügig vorangehen soll.

Wie ein Skelett ragen die hölzernen Stützpfeiler vor der Grundschule in Grünhainichen in die Höhe. An der Stelle, an der im Sommer vergangenen Jahres die neue Sporthalle entstehen sollte, ruht noch immer die Arbeit. Doch nun hat die Gemeinde mit der Neuvergabe der Zimmererarbeiten den Startschuss für die Fertigstellung der 24 mal 48 Meter...