Neben vier männlichen Vertretern ihrer Zunft sorgte auch DJane Julifa aus Thüringen in Grünhainichen für Stimmung.
Neben vier männlichen Vertretern ihrer Zunft sorgte auch DJane Julifa aus Thüringen in Grünhainichen für Stimmung.
Zschopau
Feldflair-Festival im Erzgebirge: Trotz des Wetters wird eine magische Marke geknackt
Von Andreas Bauer
Die Open-Air-Veranstaltung hat am Samstagabend etwa 1000 Gäste nach Grünhainichen gelockt. Dabei hatten die vier gastgebenden Jugendclubs tagsüber noch ihre Bedenken.

Als am Samstag ein Regenschauer nach dem anderen niederging, da kramten viele Mitglieder der Jugendclubs Grünhainichen, Borstendorf, Börnichen und Waldkirchen immer wieder mit mulmigem Gefühl ihre Handys hervor. Sollten all die Mühen für die Vorbereitung des 2. Feldflair-Festivals umsonst gewesen sein? Die Wetter-App machte den Gastgebern...
Mehr Artikel