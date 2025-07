Festumzug durch Börnichen: Diese Straßen werden gesperrt

Am Sonntag wird Börnichen zur Feierzone. Mehrere Straßen sind dann gesperrt. Wo Besucher ihre Autos abstellen können.

Wegen des Festumzuges zur 675-Jahr-Feier in Börnichen werden am Sonntag mehrere Straßen gesperrt. Ab 11 Uhr kann die Börnichener Länge (S 227) zwischen Bornwaldschänke und Ortseingang Börnichen nicht mehr befahren werden, teilt der Verwaltungsverband Wildenstein mit. Die Hauptstraße (S 223) in Börnichen wird ab 12.45 Uhr gesperrt....