Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Waldboden gerät in Brand

In Hohndorf ging eine rund zehn Quadratmeter große Fläche in Flammen auf. In Ehrenfriedersdorf wäre es beinahe soweit gekommen.

Ein Blaulichteinsatz hat sich am Dienstag im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf ereignet. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, waren gegen 17.40 Uhr in der Nähe des Mühlweges rund zehn Quadratmeter Waldboden in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und kontrollierten anschließend den Waldboden mit der... Ein Blaulichteinsatz hat sich am Dienstag im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf ereignet. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, waren gegen 17.40 Uhr in der Nähe des Mühlweges rund zehn Quadratmeter Waldboden in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und kontrollierten anschließend den Waldboden mit der...