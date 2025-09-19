Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Finanzamt in Zschopau stellt seine IT-Systeme um.
Das Finanzamt in Zschopau stellt seine IT-Systeme um. Bild: Symbolfoto: Tobias Hase/dpa/dpa-tmn
Zschopau
Finanzamt in Zschopau nur eingeschränkt erreichbar
Von Babette Zaumseil
Am 26. September werden im Finanzamt die IT-Systeme umgestellt.

Die IT-Systeme im Finanzamt Zschopau werden am 26. September grundlegend umgestellt. Das führt an diesem Tag zu erheblichen Einschränkungen: So bleibt das Finanzamt für den Besucherverkehr geschlossen. Uneingeschränkt besteht die Möglichkeit, in der Informations- und Annahmestelle Steuererklärungen und Anträge abzugeben, Vordrucke abzuholen...
