Frühjahrsputz auf dem Friedhof: Diese Tipps gibt ein Friedhofsexperte aus dem Erzgebirge

Daniel Ullmann hält die Friedhöfe in Gornau und Witzschdorf in Schuss. Der Frühling bringt für ihn und die Angehörigen Verstorbener viel Arbeit. Was es zu beachten gilt und welche Fehler man vermeiden sollte.

Daniel Ullmann ist wieder häufig auf den Friedhöfen in Gornau und Witzschdorf unterwegs. Er bringt Hecken in Form und recht Laub- und Grasabfälle zusammen. Seit 18 Jahren ist er im Gornauer Bauhof angestellt und kümmert sich federführend um die beiden kommunalen Friedhöfe. Nicht nur für ihn gibt es jetzt viel zu tun. Nach der Winterpause...