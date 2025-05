Geburtenknick in Gornau: Bürgermeister kann nur fünf Babys begrüßen

In der Vergangenheit gab es laut Nico Wollnitzke im Schnitt pro Jahr zwischen 35 und 40 Babys. Inzwischen freut er sich, wenn es im Jahr 20 Geburten sind.

Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke hat am Samstag fünf Neuankömmlinge in der Gemeinde begrüßt, die in den vergangenen sechs Monaten das Licht der Welt erblickt hatten. Die drei Jungen und zwei Mädchen erhielten zur Babybegrüßung im Speisesaal der Gornauer Grundschule Präsente und Gutscheine. „Mit den fünf Geburten liegen wir...