Gefährliche Autofahrt in Drebach endet vorzeitig

Nach einem Zeugenhinweis endete eine Fahrt im Erzgebirge – mit deutlichen Folgen für den 46-jährigen Autofahrer.

Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Drebach gestoppt worden, nachdem ein Zeuge die Polizei alarmiert hatte. Gegen 19.50 Uhr trafen die Beamten den Mann mit seinem Renault auf der Venusberger Straße an und untersagten ihm die Weiterfahrt.