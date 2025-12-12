Gelenauer Akkordeonorchester lädt ein zu Weihnachtskonzert

Mit ihren Liedern wollen die Gäl’ner Extravaganten am Samstag für besinnliche Momente sorgen. Zugleich spielen sie für einen guten Zweck.

Beim Adventskonzert „Kerzenschein und Akkordeonklang“ werden die Gäl’ner Extravaganten am Samstag ab 17 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Kirche Gelenau ein Programm bieten, das von klassischen Stücken bis hin zu modernen weihnachtlichen Rock- und Pop-Titeln reicht. „Kinder, Jugendliche und Erwachsene musizieren gemeinsam. Wir wollen... Beim Adventskonzert „Kerzenschein und Akkordeonklang“ werden die Gäl’ner Extravaganten am Samstag ab 17 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Kirche Gelenau ein Programm bieten, das von klassischen Stücken bis hin zu modernen weihnachtlichen Rock- und Pop-Titeln reicht. „Kinder, Jugendliche und Erwachsene musizieren gemeinsam. Wir wollen...