Gelenauer Strumpfmuseum wird für ein Wochenende zur „Flaniermeile“

Um die Strumpfwirker in den Fokus zu rücken, gibt es am Tag des Handwerks eine besondere Aktion. Neben historischer Technik sind dabei auch Mädchen und junge Frauen in historischen Gewändern zu sehen.

Als erzgebirgischer Mundartkünstler ist Robby Schubert nach eigenen Angaben ein riesiger Fan hiesiger Volkskunst. Traditionen wie Schnitzen und Klöppeln liegen dem Gelenauer sehr am Herzen. Aber es gibt ein Handwerk, das in seinen Augen in der öffentlichen Wahrnehmung etwas zu kurz kommt. Damit spielt Schubert auf die Strumpfindustrie an, die... Als erzgebirgischer Mundartkünstler ist Robby Schubert nach eigenen Angaben ein riesiger Fan hiesiger Volkskunst. Traditionen wie Schnitzen und Klöppeln liegen dem Gelenauer sehr am Herzen. Aber es gibt ein Handwerk, das in seinen Augen in der öffentlichen Wahrnehmung etwas zu kurz kommt. Damit spielt Schubert auf die Strumpfindustrie an, die...