Gelenauer Strumpfmuseum wird für ein Wochenende zur „Flaniermeile“

Zschopau
Um die Strumpfwirker in den Fokus zu rücken, gibt es am Tag des Handwerks eine besondere Aktion. Neben historischer Technik sind dabei auch Mädchen und junge Frauen in historischen Gewändern zu sehen.
Als erzgebirgischer Mundartkünstler ist Robby Schubert nach eigenen Angaben ein riesiger Fan hiesiger Volkskunst. Traditionen wie Schnitzen und Klöppeln liegen dem Gelenauer sehr am Herzen. Aber es gibt ein Handwerk, das in seinen Augen in der öffentlichen Wahrnehmung etwas zu kurz kommt. Damit spielt Schubert auf die Strumpfindustrie an, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.