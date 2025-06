Generalprobe für Vintage Trophy: Neuerungen verleihen Zschopauer Classic Enduro mehr Reiz

Um für die Weltmeisterschaft 2026 gerüstet zu sein, gibt es bei der 23. Classic Geländefahrt „Rund um die MZ-Stadt Zschopau“ einige Veränderungen. Diese betreffen auch die Streckenführung.

An seiner alten Kramer-Maschine schraubt Ole Fleischer ohnehin gern herum. So ziemlich jede freie Minute nutzt der Gelenauer, um das 1979 gebaute Motorrad nach jedem Rennen wieder auf Vordermann zu bringen. Schließlich hat der 61-jährige Geländefahrer wieder viel vor. Zwar lief der Auftakt in der Classic-Europameisterschaft nicht ganz nach...