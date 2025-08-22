Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Dokumentation zur Verlegung der Glasfaserkabel ist noch unvollständig (Symbolfoto).
Die Dokumentation zur Verlegung der Glasfaserkabel ist noch unvollständig (Symbolfoto). Bild: Uwe Anspach/dpa
Zschopau
Glasfaserausbau in Gornau: Kabel liegen – doch das schnelle Netz bleibt aus
Redakteur
Von Mike Baldauf
298 Einfamilienhäuser in den Ortsteilen Dittmannsdorf und Gornau könnten online sein. Doch unvollständige Bauunterlagen stoppen die Freigabe. Wie lange dauert die Verzögerung noch?

Das schnelle Internet lässt in Gornau weiter auf sich warten – trotz fertig verlegter Kabel. Bei der Gemeinderatssitzung in dieser Woche machte ein Vertreter des Netzbetreibers E2Net deutlich: 139 Einfamilienhäuser im Ortsteil Gornau und 159 in Dittmannsdorf könnten eigentlich sofort ans Netz gehen. Doch solange die vollständige...
