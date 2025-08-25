Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nico Wollnitzke ist erleichtert, dass die Trauerhalle in Gornau endlich gebaut werden kann.
Nico Wollnitzke ist erleichtert, dass die Trauerhalle in Gornau endlich gebaut werden kann. Bild: Mike Baldauf
Nico Wollnitzke ist erleichtert, dass die Trauerhalle in Gornau endlich gebaut werden kann.
Nico Wollnitzke ist erleichtert, dass die Trauerhalle in Gornau endlich gebaut werden kann. Bild: Mike Baldauf
Zschopau
Gornau baut eine Trauerhalle – und schenkt Jugendlichen eine Pumptrack-Strecke
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein würdiger Ort für Trauerfeiern entsteht auf dem Friedhof in Gornau. Daneben wächst ein zweites Projekt: Aus dem Erdaushub wird an der Eisenstraße eine Pumptrack-Anlage für Kinder und Jugendliche gebaut.

Die Bauarbeiten auf dem Gornauer Friedhof sind nicht zu übersehen: Vor den Grabfeldern wächst ein Neubau, der im nächsten Jahr für Trauerfeiern bereitstehen soll. Die Wände des Untergeschosses stehen schon. Läuft alles nach Plan, soll bis zum Winter das Flachdach fertig sein. „Bis April wollen wir das Gebäude fertigstellen“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
3 min.
Windkraftstreit am Spitzberg: Bürgerinitiative und Stadt Chemnitz mit unterschiedlicher Sicht auf Planungsstand
Windkraftpläne am Spitzberg bei Gornau: Noch ist unklar, ob das Projekt mit oder ohne Umweltverträglichkeitsprüfung umgesetzt wird (Symbolbild).
Das geplante Windkraftprojekt auf dem Spitzberg sorgt zwischen Stadt und Bürgerinitiative für Kontroversen. Auch Gornaus Bürgermeister kritisiert das Vorgehen der Stadt Chemnitz scharf. Der Dialog zwischen den Kommunen bleibt aus seiner Sicht unzureichend.
Mike Baldauf
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
22.08.2025
3 min.
Glasfaserausbau in Gornau: Kabel liegen – doch das schnelle Netz bleibt aus
Die Dokumentation zur Verlegung der Glasfaserkabel ist noch unvollständig (Symbolfoto).
298 Einfamilienhäuser in den Ortsteilen Dittmannsdorf und Gornau könnten online sein. Doch unvollständige Bauunterlagen stoppen die Freigabe. Wie lange dauert die Verzögerung noch?
Mike Baldauf
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel