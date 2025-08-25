Gornau baut eine Trauerhalle – und schenkt Jugendlichen eine Pumptrack-Strecke

Ein würdiger Ort für Trauerfeiern entsteht auf dem Friedhof in Gornau. Daneben wächst ein zweites Projekt: Aus dem Erdaushub wird an der Eisenstraße eine Pumptrack-Anlage für Kinder und Jugendliche gebaut.

Die Bauarbeiten auf dem Gornauer Friedhof sind nicht zu übersehen: Vor den Grabfeldern wächst ein Neubau, der im nächsten Jahr für Trauerfeiern bereitstehen soll. Die Wände des Untergeschosses stehen schon. Läuft alles nach Plan, soll bis zum Winter das Flachdach fertig sein. „Bis April wollen wir das Gebäude fertigstellen“, sagt...