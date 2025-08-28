Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach

Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Zschopau
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.

Wie geht es weiter im Baugebiet „Am Hüttenbach“? Antworten darauf sollen Bauinteressierte am Freitag, 29. August, erhalten. Zwischen 16 und 19 Uhr lädt die Stadt Wolkenstein gemeinsam mit dem Bauträger und einer Hausbaufirma zu einem Info-Nachmittag direkt ins Baugebiet an der Freiberger Straße ein. Treffpunkt ist eine sichtbare...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
04.08.2025
4 min.
Wenn der Boden im Erzgebirge plötzlich absackt: Wismut steckt Millionen Euro in Gefahrenabwehr
Wismutmitarbeiter Bernd Tunger und Bürgermeister Wolfram Liebing (von links) am sichtbaren Teil des ehemaligen Bergwerkes St. Johannes.
Rund zwei Millionen Euro wurden in Wolkenstein in das ehemalige Bergwerk St. Johannes investiert. Die Arbeiten hatten nicht nur etwas mit nachgebendem Boden zu tun, sondern auch mit Schatzsuchern.
Georg Müller
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
13.08.2025
1 min.
Rock ‘n‘ Roll und Flower-Power-Feeling: Open Air im Schlosshof Wolkenstein
Michael Ranalli – Sänger und Gitarrist bei The Six Pickles.
Samstagabend wird der Schlosshof Wolkenstein zum Zentrum des Rock ‘n‘ Roll. The Six Pickles lassen den Geist der 50er- bis 70er-Jahre wiederaufleben.
Mike Baldauf
Mehr Artikel