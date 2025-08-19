Hilmersdorf: Post nimmt neues Verteilzentrum in Betrieb

Zschopau
Briefe und Pakete für rund 19.300 Haushalte der Region: In Hilmersdorf hat die Post einen neuen Standort eingeweiht. Das Ziel: mehr Effizienz.
In all diese Orte werden von Hilmersdorf aus Briefe und Paketen zugestellt: Marienberg, Großolbersdorf, Pockau-Lengefeld, Großrückerswalde und Wolkenstein selbst; macht 19.300 Haushalte. Was es dafür braucht: eine reibungslos funktionierende Logistik. Genau diese wurde in den vergangenen Monaten im Hilmersdorfer Gewerbegebiet geschaffen. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.