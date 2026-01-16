In diesem Dorf im Erzgebirge wurde der Friedhof verwüstet

Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten ist der Friedhof in Gornau Ziel von Vandalismus geworden. Was ist passiert?

Auf dem Friedhof in der Eisenstraße in Gornau richteten Unbekannte schwere Verwüstungen an. Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten fällt der Friedhof dem Vandalismus zum Opfer, sagt Bürgermeister Nico Wollnitzke.