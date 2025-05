In Zschopau brennen vier Müllcontainer

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.

Insgesamt vier Müllcontainer haben in der Nacht zu Montag in Zschopau gebrannt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, waren die Polizeibeamten gegen 1.20 Uhr in die Straße An den Anlagen gerufen worden. Dort brannten aus ungeklärter Ursache besagte Container. Die Kameraden der eingesetzten Feuerwehr löschten die Müllcontainer, von denen...