Katastrophenschutz: Bau von Zschopauer Rotkreuz-Zentrum auf der Zielgeraden

Das Ziel, den Ersatzneubau noch vor Wintereinbruch dicht zu bekommen, wurde erreicht. Beim Richtfest erfuhren die zahlreichen Gäste, ab wann das Objekt genutzt werden soll.

Weil der Einsatz von Pfefferspray bei vielen Personen Spuren hinterlassen hatte, mussten die Katastrophenschutzen-Helfer aus Zschopau im Frühjahr mit nach Annaberg ausrücken. „Auch bei einem Busunfall in Olbernhau waren wir im Einsatz", sagt Patrick Nestler, der Vorsitzende des Zschopauer DRK-Ortsvereins, der zum zweiten Einsatzzug im...