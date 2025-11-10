Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von Außen sah das neue Zschopauer Rotkreuz-Zentrum beim Richtfest schon so gut wie fertig aus.
Von Außen sah das neue Zschopauer Rotkreuz-Zentrum beim Richtfest schon so gut wie fertig aus. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Katastrophenschutz: Bau von Zschopauer Rotkreuz-Zentrum auf der Zielgeraden
Von Andreas Bauer
Das Ziel, den Ersatzneubau noch vor Wintereinbruch dicht zu bekommen, wurde erreicht. Beim Richtfest erfuhren die zahlreichen Gäste, ab wann das Objekt genutzt werden soll.

Weil der Einsatz von Pfefferspray bei vielen Personen Spuren hinterlassen hatte, mussten die Katastrophenschutzen-Helfer aus Zschopau im Frühjahr mit nach Annaberg ausrücken. „Auch bei einem Busunfall in Olbernhau waren wir im Einsatz“, sagt Patrick Nestler, der Vorsitzende des Zschopauer DRK-Ortsvereins, der zum zweiten Einsatzzug im...
