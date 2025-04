Kirche in Not: Pfarrer im Erzgebirge drängt auf Transformation

Gornau. Ehrenamtliche nehmen eine immer wichtigere Rolle im Zschopauer Kirchspiel ein. Der Gornauer Pfarrer Uwe Büttner über die neue Aufgabenverteilung und Herausforderungen.

Freie Presse: Seit zwei Jahren ist die Pfarramtsstelle in Zschopau unbesetzt. Ende 2024 ging der Weißbacher Pfarrer Jörg Coburger in den Ruhestand. Damit hat sich die Anzahl der Pfarrer im Kirchspiel halbiert. Haben Sie und Ihr Kollege Jens Meyer in Waldkirchen jetzt doppelt so viel zu tun?