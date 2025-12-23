Kirche zu verkaufen: Was hinter dem Angebot aus Zschopau in kleinanzeigen.de steckt

Bei der Internetsuche nach Wohnungen und Baugrundstücken taucht in der Motorradstadt plötzlich ein ungewöhnliches Angebot auf. Die Anzeige wirkt überraschend – doch sie ist das Ergebnis einer langen Entwicklung.

125.000 Euro für eine Kirche – provisionsfrei, sofort verfügbar. Wer in diesen Tagen im Internet nach Immobilien in Zschopau sucht, stößt auf eine Anzeige, die irritiert. Zwischen Einfamilienhäusern und Baugrundstücken taucht plötzlich ein Gotteshaus auf – beschrieben als „Zukunftsraum" mit „atmosphärischer Ausstrahlung" und...