MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Kleinanzeigen eingestellt: das Kirchgebäude am Neuen Weg in Zschopau.
Bei Kleinanzeigen eingestellt: das Kirchgebäude am Neuen Weg in Zschopau. Bild: Screenshot: Mike Baldauf/Quelle: kleinanzeigen.de
Über dem Eingang erinnert noch der Schriftzug „Methodistenkirche“ an die frühere Bestimmung.
Über dem Eingang erinnert noch der Schriftzug „Methodistenkirche“ an die frühere Bestimmung. Bild: Andreas Bauer
Von der Evangelisch-methodistischen Kirche ist die Zschopauer St. Martinskirche zu sehen.
Von der Evangelisch-methodistischen Kirche ist die Zschopauer St. Martinskirche zu sehen. Bild: Andreas Bauer
Bei Kleinanzeigen eingestellt: das Kirchgebäude am Neuen Weg in Zschopau.
Bei Kleinanzeigen eingestellt: das Kirchgebäude am Neuen Weg in Zschopau. Bild: Screenshot: Mike Baldauf/Quelle: kleinanzeigen.de
Über dem Eingang erinnert noch der Schriftzug „Methodistenkirche“ an die frühere Bestimmung.
Über dem Eingang erinnert noch der Schriftzug „Methodistenkirche“ an die frühere Bestimmung. Bild: Andreas Bauer
Von der Evangelisch-methodistischen Kirche ist die Zschopauer St. Martinskirche zu sehen.
Von der Evangelisch-methodistischen Kirche ist die Zschopauer St. Martinskirche zu sehen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Kirche zu verkaufen: Was hinter dem Angebot aus Zschopau in kleinanzeigen.de steckt
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Internetsuche nach Wohnungen und Baugrundstücken taucht in der Motorradstadt plötzlich ein ungewöhnliches Angebot auf. Die Anzeige wirkt überraschend – doch sie ist das Ergebnis einer langen Entwicklung.

125.000 Euro für eine Kirche – provisionsfrei, sofort verfügbar. Wer in diesen Tagen im Internet nach Immobilien in Zschopau sucht, stößt auf eine Anzeige, die irritiert. Zwischen Einfamilienhäusern und Baugrundstücken taucht plötzlich ein Gotteshaus auf – beschrieben als „Zukunftsraum“ mit „atmosphärischer Ausstrahlung“ und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
11.12.2025
1 min.
Zschopauer Gymnasium sorgt für musikalisches Highlight
Am Freitagabend wird die Zschopauer St. Martinskirche wieder zur Bühne für die Gymnasiasten.
Auf ein buntes Programm dürfen sich am Freitagabend Besucher des Weihnachtskonzerts freuen. Neben traditionellen werden auch moderne Lieder geboten.
Andreas Bauer
16.12.2025
4 min.
25-Cent-Stromtarif: Warum grüner Strom aus Gornau in Zschopau zum Problem wird
Dürfen künftig auch Zschopauer Einwohner den Bürgerstrom aus Gornau nutzen?
Ein günstiger Bürgerstromtarif für 25 Cent pro Kilowattstunde weckt auch in der Motorradstadt Interesse. Doch das günstige Angebot aus dem Gornauer Solarpark ist an eine politische Bedingung geknüpft.
Mike Baldauf
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
Mehr Artikel