Knappe Kassen, große Aufgaben: Zschopaus OB Arne Sigmund über Chancen und Grenzen 2026

Zschopau. Bürgersaal, Bikerhotel, Classic Six Days – aber auch Haushaltsdruck und Konsolidierung: Im Interview spricht Zschopaus Oberbürgermeister Arne Sigmund über das Selbstverständnis der Stadt, schwierige Entscheidungen und darüber, was Zschopau trotz aller Engpässe zusammenhält.

Freie Presse: Herr Sigmund, mit welchem Gefühl starten Sie ins neue Jahr?