Kommentar zu Windkraft-Streit: Gornau hat geliefert – und verdient Respekt

Zschopau
Gornau gehört zu den Gemeinden, die überdurchschnittlich viel zur Energiewende beitragen. Wer schon viel geleistet hat, verdient nicht zusätzliche Lasten.
Die Energiewende braucht Tempo, keine Frage. Aber sie braucht ebenso Fairness. Die Auseinandersetzung mit der Genehmigungsbehörde in Chemnitz zeigt exemplarisch, wie schnell dieses Gleichgewicht verloren gehen kann.
