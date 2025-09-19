Kommentar zu Zschopauer Satelliten-Arbeitsplätzen: Win-Win-Win

Zschopau
Junge Finanzwirte bleiben in ihrer Heimat, ländliche Regionen profitieren – und Leipzig wird entlastet. Ein Pilotprojekt, bei dem alle gewinnen.
Stark reglementiert, hierarchisch, wenig flexibel – Außenstehende sehen die Finanzverwaltung nicht selten als Arbeitgeberin mit starren Strukturen. Die Satellitenarbeitsplätze in Zschopau zeigen, dass es auch anders geht. Das Pilotprojekt zwischen den Finanzämtern Zschopau und Leipzig ist mehr als nur eine organisatorische Lösung – es ist...
