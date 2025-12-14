Konzert im Erzgebirge: Tom Astor vereint Truckerfeeling mit Weihnachtsflair

Zschopau
Trotz seiner mittlerweile 82 Jahre hat der Countrysänger im Zschopauer Bürgersaal ein großes Publikum begeistert. Und dabei ließ er sich von Widrigkeiten nicht abhalten.
Am Vortag sei er noch beim Arzt gewesen, weil ihm eine Erkältung zu schaffen machte. Doch von dessen Rat, den Auftritt in Zschopau abzusagen, hielt Tom Astor nicht viel. „Stattdessen habe ich die halbe Apotheke leergekauft“, scherzte der Countrysänger am Samstagabend auf der Bühne der Motorradstadt. Im fast ausverkauften Bürgersaal...
