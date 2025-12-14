MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Bauer
Bild: Andreas Bauer
Bild: Andreas Bauer
Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Konzert im Erzgebirge: Tom Astor vereint Truckerfeeling mit Weihnachtsflair
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz seiner mittlerweile 82 Jahre hat der Countrysänger im Zschopauer Bürgersaal ein großes Publikum begeistert. Und dabei ließ er sich von Widrigkeiten nicht abhalten.

Am Vortag sei er noch beim Arzt gewesen, weil ihm eine Erkältung zu schaffen machte. Doch von dessen Rat, den Auftritt in Zschopau abzusagen, hielt Tom Astor nicht viel. „Stattdessen habe ich die halbe Apotheke leergekauft“, scherzte der Countrysänger am Samstagabend auf der Bühne der Motorradstadt. Im fast ausverkauften Bürgersaal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
30.11.2025
3 min.
Von Line Dance bis Trampolin-Akrobatik: Weihnachtsshow im Erzgebirge findet großen Anklang
Für Akrobatik waren bei der Weihnachtsshow in erster Linie die Jumper der Trampolin-Gruppe zuständig.
In einem fast zweistündigen Programm haben die Gruppen des Zschopauer Tanzwerks gezeigt, was sie jede Woche üben. Die Premiere weckte so viel Begeisterung, dass es eine Fortsetzung geben könnte.
Andreas Bauer
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
01.11.2025
1 min.
Gelungene Premiere: Ü30-Partynacht bringt neues Kulturhaus im Erzgebirge an sein Limit
Von Musik aus den 1980er-Jahren bis hin zu aktuellen Hits hatte DJ Partyshaker alles parat.
Das Discofieber vergangener Tage hat in Zschopau für einen ausverkauften Bürgersaal gesorgt. Trotz viel Lob sieht der Veranstalter Luft nach oben.
Andreas Bauer
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
Mehr Artikel