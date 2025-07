Krumhermersdorf: Feuerwehr-Umzug verzögert sich

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krumhermersdorf übernehmen erst im September ihr neues Depot. Der Termin für die Einweihung steht aber.

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Krumhermersdorf wird später fertig als geplant. Ursprünglich sollten die Kameraden schon im Mai umziehen. Weil die Möbel noch fehlen, wird das erst am 6. September passieren, sagt Wehrleiter John Holley. Die Lieferung erfolgt im August, wie Bauamtsleiter Thomas Hoyer zur jüngsten Stadtratssitzung in Zschopau...