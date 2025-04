Krumhermersdorf: Skoda in Flammen

Nächtlicher Einsatz der örtlichen Feuerwehr an der Straße Am Sportplatz: Das ist passiert.

Ein Pkw hat Samstagnacht in Krumhermersdorf gebrannt. Als die Kameraden der örtlichen Feuerwehr den Einsatzort an der Straße Am Sportplatz erreichten, stand das Fahrzeug vollständig in Flammen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, löschte den Brand ein mit schwerem Atemschutzgerät ausgestatteter Angriffstrupp, der von einem zweiten Trupp...