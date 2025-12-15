Lebendiger Adventskalender bietet besonderen Schülerverein aus Zschopau eine Bühne

Im Dezember öffnet sich in der Motorradstadt jeden Tag ein Türchen. Darunter das der Nexö-Oberschule, in der sich 15 Schüler dem Kunsthandwerk widmen.

Zum ersten Mal hat der Schülerverein „Traditionelles Kunsthandwerk im Erzgebirge", der seit 2022 an der Zschopauer MAN-Oberschule existiert, eine eigene Schnitzausstellung auf die Beine gestellt. „Wir haben inzwischen so viele Werke beisammen, dass wir sie präsentieren wollten", erklärt Betreuer Ullrich Zimmermann. Im Rahmen des...