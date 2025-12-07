Märchenhafte Schlossweihnacht in Zschopau wird ihrem Namen gerecht

Aufgrund der Kulisse bietet der Weihnachtsmarkt der Motorradstadt stets ein besonderes Flair. Das wurde in diesem Jahr durch prominenten Besuch noch einmal verstärkt.

Weil das Schloss Wildeck als Kulisse des Zschopauer Weihnachtsmarkts so märchenhaft erscheint, steht der dortige Weihnachtsmarkt stets unter diesem Motto. Mit einem Lebkuchenhaus und einer lieben Hexe ist es längst nicht getan, auch dank bekannter Figuren wird die Märchenwelt am zweiten Adventswochenende in der Motorradstadt immer lebendig....