Mehr als nur ein Weihnachtsmärchen: Berufsschüler aus dem Erzgebirge proben für die Zukunft

Zschopau
Um später als Erzieher auch schauspielerische Elemente in den Alltag einbauen zu können, haben sich 15 Jugendliche in Zschopau jetzt schon ausprobiert. Heraus kam ein kurzes, aber lehrreiches Stück.
Beim Lebendigen Adventskalender in Zschopau geht es diesen Donnerstag besonders lebendig zu. Schließlich erwecken 15 Schüler am Berufsschulzentrum den Weihnachtsmann, dessen Elfen sowie mehrere interessante Tiere zum Leben, wenn sie ab 16 Uhr ihr selbst geschriebenes Weihnachtsmärchen aufführen. Das dauert zwar nur gut 20 Minuten, erweist sich...
