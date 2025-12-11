MENÜ
  Erzgebirge
  Zschopau
  Mehr als nur ein Weihnachtsmärchen: Berufsschüler aus dem Erzgebirge proben für die Zukunft

Zum Glück stoßen die Tiere im Wald auf das verloren geglaubte Wunschzettelbuch.
Zum Glück stoßen die Tiere im Wald auf das verloren geglaubte Wunschzettelbuch. Bild: Andreas Bauer
Wie seinen Mitstreitern ist es auch Kurt Mai wichtig, das Publikum einzubeziehen und mitzunehmen.
Wie seinen Mitstreitern ist es auch Kurt Mai wichtig, das Publikum einzubeziehen und mitzunehmen. Bild: Andreas Bauer
In der Gymnasiumsaula durften sich die Berufsschüler über eine gelungene Generalprobe freuen.
In der Gymnasiumsaula durften sich die Berufsschüler über eine gelungene Generalprobe freuen. Bild: Andreas Bauer
Von Klassenleiterin Susan Sandig wurde kurz erläutert, welches Projekt hinter dem Weihnachtsmärchen steckt.
Von Klassenleiterin Susan Sandig wurde kurz erläutert, welches Projekt hinter dem Weihnachtsmärchen steckt. Bild: Andreas Bauer
Natürlich wurden die Weihnachtsgeschenke am Ende gerettet.
Natürlich wurden die Weihnachtsgeschenke am Ende gerettet. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Mehr als nur ein Weihnachtsmärchen: Berufsschüler aus dem Erzgebirge proben für die Zukunft
Von Andreas Bauer
Um später als Erzieher auch schauspielerische Elemente in den Alltag einbauen zu können, haben sich 15 Jugendliche in Zschopau jetzt schon ausprobiert. Heraus kam ein kurzes, aber lehrreiches Stück.

Beim Lebendigen Adventskalender in Zschopau geht es diesen Donnerstag besonders lebendig zu. Schließlich erwecken 15 Schüler am Berufsschulzentrum den Weihnachtsmann, dessen Elfen sowie mehrere interessante Tiere zum Leben, wenn sie ab 16 Uhr ihr selbst geschriebenes Weihnachtsmärchen aufführen. Das dauert zwar nur gut 20 Minuten, erweist sich...
