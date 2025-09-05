Mit 10 km/h durch die Lichtschranke: Präzision statt Tempo bei der Historic Rallye Erzgebirge

Zschopau
Zum 14. Mal findet die Historic Rallye Erzgebirge statt. In Zschopau gibt es die erste Prüfung für die Oldtimer. Für einen Wagen ist danach schon Endstation.
Die 14. Historic Rallye Erzgebirge hat am Freitag in Zschopau Station gemacht. Auf dem Neumarkt unterziehen sich die Fahrzeuge ihrer ersten Wertungsprüfung. Die Fahrer müssen mit einer Geschwindigkeit von exakt 10 km/h durch eine Lichtschranke fahren. Sind sie schneller oder langsamer gibt es Strafpunkte. Solche Kontrollpunkte sind mehrere an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.