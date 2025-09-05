Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit 10 km/h durch die Lichtschranke: Präzision statt Tempo bei der Historic Rallye Erzgebirge

Mit seinem DKW F5 Roadster war Kay Werner einer der ersten, die in Zschopau ankamen.
Mit seinem DKW F5 Roadster war Kay Werner einer der ersten, die in Zschopau ankamen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Mit 10 km/h durch die Lichtschranke: Präzision statt Tempo bei der Historic Rallye Erzgebirge
Von Liv-Grete Willsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 14. Mal findet die Historic Rallye Erzgebirge statt. In Zschopau gibt es die erste Prüfung für die Oldtimer. Für einen Wagen ist danach schon Endstation.

Die 14. Historic Rallye Erzgebirge hat am Freitag in Zschopau Station gemacht. Auf dem Neumarkt unterziehen sich die Fahrzeuge ihrer ersten Wertungsprüfung. Die Fahrer müssen mit einer Geschwindigkeit von exakt 10 km/h durch eine Lichtschranke fahren. Sind sie schneller oder langsamer gibt es Strafpunkte. Solche Kontrollpunkte sind mehrere an...
