  Erzgebirge
  Zschopau
  Mit Beamer und Gemütlichkeit: Zschopauer Bibliothek will mehr jüngere Menschen anlocken

Leiterin Silke Dost im neuen Multifunktionsbereich der Zschopauer Stadtbibliothek.
Leiterin Silke Dost im neuen Multifunktionsbereich der Zschopauer Stadtbibliothek. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Mit Beamer und Gemütlichkeit: Zschopauer Bibliothek will mehr jüngere Menschen anlocken
Von Andreas Bauer
Im Obergeschoss der Einrichtung ist ein neuer Multifunktionsbereich eingeweiht worden, in dem Bücher nur eine Nebenrolle spielen. Ziel ist es, vor allem junge Menschen zusammenzubringen.

Regale mit Büchern gibt es hier immer noch, doch sie stehen nicht mehr so dicht aneinandergereiht wie früher. So wurde Platz geschaffen für ein Sofa, andere bequeme Sitzgelegenheiten und einen großen Spieletisch. Nicht zu vergessen: die ausfahrbare Leinwand, auf die der ebenfalls neu angeschaffte Beamer Videospiele und Filme projizieren kann.
