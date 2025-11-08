Mit Beamer und Gemütlichkeit: Zschopauer Bibliothek will mehr jüngere Menschen anlocken

Im Obergeschoss der Einrichtung ist ein neuer Multifunktionsbereich eingeweiht worden, in dem Bücher nur eine Nebenrolle spielen. Ziel ist es, vor allem junge Menschen zusammenzubringen.

Regale mit Büchern gibt es hier immer noch, doch sie stehen nicht mehr so dicht aneinandergereiht wie früher. So wurde Platz geschaffen für ein Sofa, andere bequeme Sitzgelegenheiten und einen großen Spieletisch. Nicht zu vergessen: die ausfahrbare Leinwand, auf die der ebenfalls neu angeschaffte Beamer Videospiele und Filme projizieren kann.