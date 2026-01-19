MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Mit Fitnesscenter und Hawaii-Flair: Dieser Ort im Erzgebirge hat eine neue Physiotherapie

Antje Vogel, Steffi Kraus und Annett Claus (von links) bilden das Team in der neuen Krumhermersdorfer Physiotherapie-Praxis Erzvital.
Antje Vogel, Steffi Kraus und Annett Claus (von links) bilden das Team in der neuen Krumhermersdorfer Physiotherapie-Praxis Erzvital. Bild: Andreas Bauer
Aus der einstigen Küche von Günther Marsch ist das Hawaii-Zimmer geworden, in dem Antje Vogel arbeiten wird.
Aus der einstigen Küche von Günther Marsch ist das Hawaii-Zimmer geworden, in dem Antje Vogel arbeiten wird. Bild: Andreas Bauer
Auch das „Fiti“ in der ehemaligen Schule wird von Annett Claus übernommen.
Auch das „Fiti“ in der ehemaligen Schule wird von Annett Claus übernommen. Bild: Andreas Bauer
Ein großes Motiv aus Afrika ziert die Wand dieses Behandlungszimmers.
Ein großes Motiv aus Afrika ziert die Wand dieses Behandlungszimmers. Bild: Andreas Bauer
Untergebracht ist die Physiotherapie im Wirtschaftsgebäude, das an das Schulgebäude angebaut wurde.
Untergebracht ist die Physiotherapie im Wirtschaftsgebäude, das an das Schulgebäude angebaut wurde. Bild: Andreas Bauer
Antje Vogel, Steffi Kraus und Annett Claus (von links) bilden das Team in der neuen Krumhermersdorfer Physiotherapie-Praxis Erzvital.
Antje Vogel, Steffi Kraus und Annett Claus (von links) bilden das Team in der neuen Krumhermersdorfer Physiotherapie-Praxis Erzvital. Bild: Andreas Bauer
Aus der einstigen Küche von Günther Marsch ist das Hawaii-Zimmer geworden, in dem Antje Vogel arbeiten wird.
Aus der einstigen Küche von Günther Marsch ist das Hawaii-Zimmer geworden, in dem Antje Vogel arbeiten wird. Bild: Andreas Bauer
Auch das „Fiti“ in der ehemaligen Schule wird von Annett Claus übernommen.
Auch das „Fiti“ in der ehemaligen Schule wird von Annett Claus übernommen. Bild: Andreas Bauer
Ein großes Motiv aus Afrika ziert die Wand dieses Behandlungszimmers.
Ein großes Motiv aus Afrika ziert die Wand dieses Behandlungszimmers. Bild: Andreas Bauer
Untergebracht ist die Physiotherapie im Wirtschaftsgebäude, das an das Schulgebäude angebaut wurde.
Untergebracht ist die Physiotherapie im Wirtschaftsgebäude, das an das Schulgebäude angebaut wurde. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Mit Fitnesscenter und Hawaii-Flair: Dieser Ort im Erzgebirge hat eine neue Physiotherapie
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank großen Vereinsengagements waren die Aktivitäten in der ehemaligen Krumhermersdorfer Schule schon seit Jahren vielseitig. Nun gibt es ein ganz neues Angebot, bei dem die Gesundheit im Fokus steht.

Mit großen Augen schaut sich Günther Marsch um und kann es kaum fassen. „Das war früher unsere Küche“, sagt der 86-Jährige, der 25 Jahre lang Hausmeister der Krumhermersdorfer Schule war. Eröffnet wurde diese 1977, doch seine Wohnung im angebauten Wirtschaftsgebäude bezogen er und seine Familie erst ein Jahr später. Die Freude war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Zschopau-Ortsteil Krumhermersdorf: Kaum Nachfrage beim RVE-Bus – Neue Ideen für den Nahverkehr
Der Busbahnhof in Zschopau. Das zusätzlich Wochenendangebot zwischen Krumhermersdorf und Zschopau ist Ende September ausgelaufen.
Der viermonatige Testlauf für die Wochenendlinie 236 zwischen Krumhermersdorf und Zschopau hat die Erwartungen nicht erfüllt. Warum das Angebot in den Augen von Ortsvorsteher Heiko Gläser scheiterte und welche Alternativen es gibt.
Mike Baldauf
20.01.2026
7 min.
Ein Jahr Trump: Wie US-Zölle die deutsche Wirtschaft treffen
Für ihn sind viele seiner durchgesetzten Zölle eine Freude: US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
"America first" verspricht Donald Trump - und lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Seine Zollpolitik hat schwere Folgen für Deutschland. Dem obersten US-Gericht kommt nun eine zentrale Rolle zu.
Alexander Sturm, Khang Mischke und Frank Johannsen, dpa
08.01.2026
3 min.
Neuer Betreiber, gleiche Preise: Was sich im Freibad Krumhermersdorf wirklich ändert
Die WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau übernimmt in der neuen Saison den Freibadbetrieb in Krumhermersdorf.
Zwei erkrankte Schwimmmeister reichten, um das Freibad Krumhermersdorf im Hochsommer lahmzulegen. Mit einer neuen Betreiberlösung will die Stadt Zschopau solche Situationen künftig vermeiden – und setzt dabei auf Synergien.
Mike Baldauf
20.01.2026
5 min.
Wenn Lebensmittel im Geschäft unbemerkt teurer werden
Nicht jede Preiserhöhung im Supermarkt ist offensichtlich.
Manchmal steigen Preise von Produkten wie Schokolade, Saft oder Müsli - ohne dass es sofort auffällt. Experten sprechen von Mogelpackungen oder "Shrinkflation". Was hat es damit auf sich?
Christian Rothenberg, dpa
19.01.2026
2 min.
Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter
Polarlichter über Leubnitz.
Wer am Montagabend noch einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.
Nancy Dietrich
09:30 Uhr
1 min.
Großeinsatz in Freiberg: Feuerwehr rückt nachts zur Karl-Kegel-Straße aus
Großeinsatz am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg – Fehlalarm.
Ein Anruf löste am Sonntag einen Großeinsatz in Freiberg aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort – doch es war ein Fehlalarm.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Mehr Artikel