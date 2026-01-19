Mit Fitnesscenter und Hawaii-Flair: Dieser Ort im Erzgebirge hat eine neue Physiotherapie

Dank großen Vereinsengagements waren die Aktivitäten in der ehemaligen Krumhermersdorfer Schule schon seit Jahren vielseitig. Nun gibt es ein ganz neues Angebot, bei dem die Gesundheit im Fokus steht.

Mit großen Augen schaut sich Günther Marsch um und kann es kaum fassen. „Das war früher unsere Küche“, sagt der 86-Jährige, der 25 Jahre lang Hausmeister der Krumhermersdorfer Schule war. Eröffnet wurde diese 1977, doch seine Wohnung im angebauten Wirtschaftsgebäude bezogen er und seine Familie erst ein Jahr später. Die Freude war... Mit großen Augen schaut sich Günther Marsch um und kann es kaum fassen. „Das war früher unsere Küche“, sagt der 86-Jährige, der 25 Jahre lang Hausmeister der Krumhermersdorfer Schule war. Eröffnet wurde diese 1977, doch seine Wohnung im angebauten Wirtschaftsgebäude bezogen er und seine Familie erst ein Jahr später. Die Freude war...