Mit Video: Rehbock mit seltener Mutation bei Weißbach im Erzgebirge entdeckt

Mit ihrem Enkel auf der Heimfahrt vom Kindergarten unterwegs, machte Katrin Günther aus Scharfenstein eine Entdeckung, die sie faszinierte. Schnell zückte sie ihr Handy und machte ein Video.

Als Katrin Günther in dieser Woche mit ihrem Auto die Straße zwischen Schlößchen und Weißbach entlangfuhr, rechnete sie nicht mit einem Naturerlebnis der besonderen Art. Sie hatte gerade ihren Enkel Johann aus der Kita abgeholt, als ein weißes Tier ihre Aufmerksamkeit erregte – ein Reh, wie sich beim Näherkommen herausstellte. „Ich habe...