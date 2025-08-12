Mysteriöse Spuren auf Feld im Erzgebirge entdeckt: Was hat es damit auf sich?

Neue Anbaumethode? Bodenanomalien? Kunstaktion? Oder etwas ganz anderes? Das Feld am Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf gibt Rätsel auf. Ein Ortstermin mit dem Bauer bringt Klarheit.

Schon aus der Ferne sind sie zu sehen: Mysteriöse Spuren, die sich über das gesamte Feld schlängeln. Wer mit dem Auto daran vorbei fährt, fragt sich unweigerlich: Was hat es damit auf sich? Handelt es sich um eine neue Anbaumethode? Um Bodenanomalien? Um Kunst? Oder um etwas ganz anderes?