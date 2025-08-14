MZ-Sommertreffen im Erzgebirge: Gastgeber holen sich Verstärkung aus dem Zirkus

Mehr als 1000 Motorrad- und Mopedfahrer werden am Wochenende im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf erwartet. Damit es ausreichend Verpflegung gibt, haben Mitglieder des MC MZ Zschopau einen großen Anhänger umfunktioniert.

Einen Grund, am Programm etwas zu ändern, gebe es nicht. „Es hat allen so gut gefallen, dass wir alles beibehalten", sagt Mitorganisator Sebastian Hermann vor dem Sommertreffen des MC MZ Zschopau, das von Freitagabend bis Sonntagvormittag auf dem Gelände der Firma Klädtke Maschinenbau im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf seine dritte...