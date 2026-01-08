Nach Blackout in Berlin: Signal der Solidarität aus dem Erzgebirge hallt nach

Zschopau
Ein Hilfsangebot aus Gelenau ist während des Stromausfalls in Berlin vielfach geteilt worden – und steht nun sinnbildlich für Zusammenhalt über Landesgrenzen hinweg.
Der Strom fließt in Berlin inzwischen wieder. Doch ein Angebot aus dem Erzgebirge, das während des tagelangen Blackouts für Aufmerksamkeit sorgte, wirkt nach: Die Gelenauer Wohnungsgesellschaft hatte auf Facebook freie Ferienwohnungen als warmen Zufluchtsort für betroffene Berliner angeboten. Der Beitrag sammelte mehr als 200 Likes und wurde...
