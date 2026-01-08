MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Offerte aus dem Erzgebirge bekam online einige Aufmerksamkeit.
Offerte aus dem Erzgebirge bekam online einige Aufmerksamkeit. Bild: Screenshot: Mike Baldauf/Quelle: Facebook/Curth
Offerte aus dem Erzgebirge bekam online einige Aufmerksamkeit.
Offerte aus dem Erzgebirge bekam online einige Aufmerksamkeit. Bild: Screenshot: Mike Baldauf/Quelle: Facebook/Curth
Zschopau
Nach Blackout in Berlin: Signal der Solidarität aus dem Erzgebirge hallt nach
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Hilfsangebot aus Gelenau ist während des Stromausfalls in Berlin vielfach geteilt worden – und steht nun sinnbildlich für Zusammenhalt über Landesgrenzen hinweg.

Der Strom fließt in Berlin inzwischen wieder. Doch ein Angebot aus dem Erzgebirge, das während des tagelangen Blackouts für Aufmerksamkeit sorgte, wirkt nach: Die Gelenauer Wohnungsgesellschaft hatte auf Facebook freie Ferienwohnungen als warmen Zufluchtsort für betroffene Berliner angeboten. Der Beitrag sammelte mehr als 200 Likes und wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
3 min.
Kult-Kulturhaus im Erzgebirge empfängt wieder Gäste
Doreen Seidel (l.) mit Claudia Curth bei den letzten Besprechungen für die ersten öffentlichen Veranstaltungen im Gasthof „Zur Katze“.
Der Gasthof „Zur Katze“ in Gelenau galt Jahrzehnte lang als Anlaufstelle für Tanzveranstaltungen und gastronomischen Betrieb. Nun soll es wieder öffentliche Veranstaltungen geben.
Robby Schubert
06.12.2025
3 min.
Kündigungen in Gelenauer Kita: Gemeinderat verteidigt Vorgehen – Kritik an „Krankfeiern“
Informationen zur Kinderbetreuung in der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ finden Eltern im Internet.
Nach den öffentlichen Reaktionen zur Lage in der „Kita Kunterbunt“ meldet sich Gemeinderat Robert Penzis zu Wort. Er spricht von überfälligen strukturellen Veränderungen, frühzeitigen Warnungen der Gemeinde – und kritisiert das Verhalten einzelner Mitarbeitender nach Zugang der Kündigungen.
Mike Baldauf
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
Mehr Artikel