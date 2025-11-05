Nach dem Aus des Zschopauer Kulturcafés: Musiker schlagen neues Kapitel auf

Fünf Jahre lang haben Elke Böhm und Andreas Drechsler einen Ort der Begegnung mit kleiner Bühne betrieben. Jetzt widmet sich das Duo verstärkt der eigenen Musik – und sorgt für eine Premiere.

Das Theaterprojekt „Utopia" hat ebenso Begeisterung geweckt wie die Ü-30-Partynacht am vergangenen Wochenende: In beiden Fällen war der Zschopauer Bürgersaal ausverkauft. Nun soll sich im Kulturhaus, das im August eröffnet wurde, auch eine Veranstaltung anderer Art als Erfolg erweisen. Ganz so groß wird das Publikum dabei allerdings nicht...