Nach Sieg im Bundeswettbewerb: Mathematik-Ass aus dem Erzgebirge will Leidenschaft zum Beruf machen

Nach vielen Erfolgen bei Mathe-Olympiaden während der Schulzeit hat Melia Haase nun als Bundessiegerin ihr Können unter Beweis gestellt. Das soll die Venusbergerin bis zur Professur führen.

So schön die Zeit mit ihren Freunden am Zschopauer Gymnasium auch war: Den dortigen Unterricht vermisst Melia Haase nicht, vor allem nicht die Mathematik-Stunden. „Da haben wir nur an irgendwelchem Zeug herumgerechnet“, sagt sie. Formeln stur anzuwenden und gut mit dem Taschenrechner umgehen zu können, reicht der 18-jährige Venusbergerin...