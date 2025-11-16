Narren stürmen Rathaus in Gelenau und sorgen bei Bürgermeister für Kopfzerbrechen

In Gelenau hat am Samstag mit dem Festumzug zum Rathaus die Karnevalssaison begonnen. Was es mit dem „schennsten Gälner Wort 2025“ auf sich hat und welche Wette der Bürgermeister eingegangen ist.

Auf den Rücken zahlreicher Kinder prangt ein großer Buchstabe. Aufgereiht stehen sie vor mehr als 200 Gästen. Auf Anweisung von Yannic Cyffka, Vorsitzender des 1. Gelenauer Carnevals Clubs drehen sich die Kleinen um. „Mit Karten, Würfel und Glück" ist entlang der Kinderkette zu lesen: das diesjährige Faschingsmotto. Wie jedes Jahr wird...