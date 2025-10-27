Neue Sonderausstellung in Zschopau: Wie eine Babyflasche die Wende 1989 greifbar macht

Zschopau
Auf Schloss Wildeck lässt sich nachempfinden, was Menschen aus der Region kurz nach dem Mauerfall erlebt haben. Auch die junge Generation wurde in das Projekt zum Thema Freiheit mit einbezogen.
Ein kurzer Blick in die neue Sonderausstellung auf Schloss Wildeck in Zschopau reicht, um neugierig zu werden. Schließlich stehen unweit des Eingangs ein Gurkenglas und eine Babyflasche. Nicht etwa, weil Gäste sich dort stärken wollen oder sie vergessen haben. Im Gegenteil: Die außergewöhnlichen Ausstellungsstücke sollen gegen das Vergessen...
