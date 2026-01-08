Neuer Betreiber, gleiche Preise: Was sich im Freibad Krumhermersdorf wirklich ändert

Zwei erkrankte Schwimmmeister reichten, um das Freibad Krumhermersdorf im Hochsommer lahmzulegen. Mit einer neuen Betreiberlösung will die Stadt Zschopau solche Situationen künftig vermeiden – und setzt dabei auf Synergien.

Mitten im Hochsommer waren plötzlich die Tore zu. Temperaturen über 30 Grad, Ferienzeit – und doch blieb das Freibad Krumhermersdorf geschlossen. Der Grund war banal und zugleich brisant: Beide Schwimmmeister waren krank, ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich. Für viele Badegäste war das ein Ärgernis – für die Stadt Zschopau ein