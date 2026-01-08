Neuer Betreiber, gleiche Preise: Was sich im Freibad Krumhermersdorf wirklich ändert

Zschopau
Zwei erkrankte Schwimmmeister reichten, um das Freibad Krumhermersdorf im Hochsommer lahmzulegen. Mit einer neuen Betreiberlösung will die Stadt Zschopau solche Situationen künftig vermeiden – und setzt dabei auf Synergien.
Mitten im Hochsommer waren plötzlich die Tore zu. Temperaturen über 30 Grad, Ferienzeit – und doch blieb das Freibad Krumhermersdorf geschlossen. Der Grund war banal und zugleich brisant: Beide Schwimmmeister waren krank, ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich. Für viele Badegäste war das ein Ärgernis – für die Stadt Zschopau ein...
