Neuer Zschopauer Bürgersaal wird zum Schauplatz einer Zeitreise

Ein Bühnenexperiment voller Musik, Tanz und Lichter stellt im frisch eingeweihten kulturellen Zentrum der Motorradstadt den ersten Höhepunkt dar. Dabei wird das Publikum in die Zukunft entführt.

Kein anderes Projekt des Zschopauer Cityballetts hat so viel Zeit in Anspruch genommen wie „Utopia“. Kein Wunder, könnte man meinen, dauert diese Reise doch mehrere Jahrhunderte. Bis ins Jahr 2468 werden die Zuschauer dieses Bühnenexperiments entführt, das am 27. September um 19 Uhr im neuen Zschopauer Bürgersaal aufgeführt wird....