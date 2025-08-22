Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Saal des Kulturhauses in Zschopau laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsgala.
Im Saal des Kulturhauses in Zschopau laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsgala. Bild: Andreas Bauer
Im Saal des Kulturhauses in Zschopau laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsgala.
Im Saal des Kulturhauses in Zschopau laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsgala. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Neues Kulturhaus im Erzgebirge: Bürgersaal öffnet am Wochenende
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neugierige können den modernen Veranstaltungsort in Zschopau an beiden Tagen erkunden. Freigeschaltet ist auch ein Online-Buchungssystem – für Hochzeiten, Geburtstage und andere private Feiern.

Nach Jahren der Planung, Bauverzögerungen und mancher Nervenschlacht wird Zschopaus neuer Bürgersaal am Samstag feierlich eröffnet. Dass der Termin eingehalten werden kann, sorgte in der Stadtratssitzung am Mittwoch für hörbare Erleichterung – Bauamtsleiter Thomas Hoyer verkündete, dass die Betriebserlaubnis der Bauaufsicht vorliegt. Bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
10.07.2025
4 min.
Zschopaus neuer Bürgersaal: Wird der Bau bis zur Eröffnungsshow fertig?
Das Foyer des Zschopauer Bürgersaals ist noch eine Baustelle.
Kurz vor der Eröffnung der Kulturstätte in Zschopau steigt die Anspannung. Der Kartenvorverkauf für die große Gala ist schon im Gang. Doch die Arbeiten im Bürgersaal verlaufen nicht wie geplant. Ein Stadtrat sieht schwarz.
Mike Baldauf
24.08.2025
4 min.
Von modern bis gemütlich: So erleben Gäste das neue Kulturhaus in Zschopau
Eine Lasershow stellte den krönenden Abschluss des Eröffnungsprogramms dar.
Nicht nur die Optik des neuen Bürgersaals hat Hunderte Gäste beeindruckt. Auch das Programm sorgt für Staunen – und lässt viele an eine Belebung der Kultur in der Motorradstadt glauben.
Andreas Bauer
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Mehr Artikel