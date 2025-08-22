Neues Kulturhaus im Erzgebirge: Bürgersaal öffnet am Wochenende

Neugierige können den modernen Veranstaltungsort in Zschopau an beiden Tagen erkunden. Freigeschaltet ist auch ein Online-Buchungssystem – für Hochzeiten, Geburtstage und andere private Feiern.

Nach Jahren der Planung, Bauverzögerungen und mancher Nervenschlacht wird Zschopaus neuer Bürgersaal am Samstag feierlich eröffnet. Dass der Termin eingehalten werden kann, sorgte in der Stadtratssitzung am Mittwoch für hörbare Erleichterung – Bauamtsleiter Thomas Hoyer verkündete, dass die Betriebserlaubnis der Bauaufsicht vorliegt. Bis... Nach Jahren der Planung, Bauverzögerungen und mancher Nervenschlacht wird Zschopaus neuer Bürgersaal am Samstag feierlich eröffnet. Dass der Termin eingehalten werden kann, sorgte in der Stadtratssitzung am Mittwoch für hörbare Erleichterung – Bauamtsleiter Thomas Hoyer verkündete, dass die Betriebserlaubnis der Bauaufsicht vorliegt. Bis...