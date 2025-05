Neues Zschopauer Biker-Hotel: Erste Übernachtung und erste Feier sind bereits gebucht

Noch immer steht kein konkreter Termin für die Neueröffnung des ehemaligen Stadtcafés fest. Allerdings rückt der große Moment immer näher, da es bereits Zusagen für Gäste gibt.

Nachdem jahrelang Gerüste die Fassade des einstigen Zschopaus Stadtcafés verdeckt hatten, entfaltet die Fassade des markanten Gebäudes wieder ihre Pracht. Statt in Gelb erstrahlt sie nun in Altrosa. „Diese Farbe wurde vom Denkmalschutz vorgegeben“, erklärt Investor Toralf Zinner, der bei der Sanierung des Objekts so manche Auflage zu...